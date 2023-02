Cod galben de vijelii în 13 județe. Rafale de vânt de până la 100 km/h Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata noi atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in urmatoarele ore, in zone din 13 judete. Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in zona de munte a judetelor Suceava si Neamt, la altitudini de peste 1,800 de metri, se vor semnala intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 90 – 100 km/h. De asemenea, pana la ora 20:00, in zone si localitati din judetele Tulcea, Alba, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu, Bacau, Galati, Vrancea si Vaslui vantul va depasi la rafala 55 – 60 km/h. Pana la ora 19:00 vor fi fenomene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

