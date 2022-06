Cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale. Peste jumătate de țară este vizată Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, grindina și ploi torențiale, care vizeaza peste jumatate din județele țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 21 iunie, ora 11:00, 21 iunie, ora 21:00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică temporar accentuată. În intervalul menționat, în […] The post Cod galben de vijelii, grindina și ploi torențiale. Peste jumatate de țara este vizata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

