- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti seara, o atentionare nowcasting Cod galben de averse si vijelie pentru Capitala, valabila pana la ora 23:30, potrivit agerpres.ro. Potrivit ANM, in intervalul orar 22:00 - 23:30, in zona municipiului Bucuresti, se vor semnala frecvente…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente si de intensificari ale vantului, valabila pana miercuri la ora 23.00, in Dobrogea, in jumatatea de est a Munteniei si in cea mai mare parte a Moldovei.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale și grindina in București. Potrivit meteorologilor, sambata intre orele 16.05 - 17.00, in Bucuresti se vor...

- Meteorologii au emis o avertizare de ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și posibila grindina, valabila in Capitala. Potrivit ANM, vor fi averse torențiale ce vor depași 15…20 l/mp, izolat 25 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, posibil grindina de mici…

- Meteorologii anunta ca, incepand de marți si pana joi seara, vremea in București va fi normala termic, insa serile ușor instabila, cu furtuni. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri seara o atentionare nowcasting Cod galben de averse si grindina de mici dimensiuni valabila pentru Bucuresti pana la ora 20:15. Potrivit ANM, in Capitala se vor semnala frecvente descarcari electrice, izolat grindina de mici dimensiuni,…

- Vremea se anunța a fi instabila, duminica, in mai multe zone din țara. Deja in cursul dupa-amiezii a plouat și in Capitala. Mai multe județe din țara se afla, la aceasta ora, sub incidența unor atenționari nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN, transmise de catre specialiștii de la Administrația…

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele zile vremea va deveni inchisa si rece in Bucuresti, iar pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice. De marti, 13 aprilie, ora 16:00 si pana miercuri, ora 10:00, in Capitala, innorarile se vor accentuat treptat, iar in cursul noptii de marti…