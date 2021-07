Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis miercuri seara avertizari Cod galben de averse și vijelii pentru București și județul Ilfov, valabile pana la ora 23.45. Potrivit ANM, in București și in județul Ilfov se vor semnala frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelie,…

- O noua ALERTA IMEDIATA DE COD GALBEN pentru județul Alba: Averse care vor depași 20-25 l/mp. Localitațile vizate O noua ALERTA IMEDIATA DE COD GALBEN pentru județul Alba: Averse care vor depași 20-25 l/mp. Localitațile vizate Meteorologii au emis o noua avertizare imediata de cod galben de vijelii in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti seara, o atentionare nowcasting Cod galben de averse si vijelie pentru Capitala, valabila pana la ora 23:30. Potrivit ANM, in intervalul orar 22:00 -...

- In urma cu cateva minute, imediat dupa emiterea mesajului RO-ALERT de averse torențiale, la nord de București a fost observat un nor-palnie cu tendinta de dezvoltare a unei tornade. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o avertizare Cod rosu de ploi torentiale și vijelii in localitati…

- A fost emis mesaj Ro_alert. Oamenii sunt sfatuiți sa se adaposteasca și sa evite deplasarile. Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod roșu de vijelii, grindina și ploi torențiale, valabila in localitați din județele Ilfov, Prahova și Dambovița. Potrivit ANM, codul roșu se manifesta localitațile…

- Avertizare ANM: COD GALBEN de averse torențiale și vijelii, in județul Alba, pana vineri seara ANM a emis o atenționare Cod galben de averse torențiale și vijelii in nordul, centrul și sudul țarii, inclusiv in București, valabila pana vineri seara. Instabilitatea atmosferica va persista pe parcursul…

- Avertizare ANM: COD GALBEN și PORTOCALIU de instabilitate atmosferica in Alba și alte județe. Ploi torențiale, descarcari electrice și vant puternic pana miercuri Avertizare ANM: COD GALBEN și COD PORTOCALIU de FURTUNI, in județul Alba și alte județe din țara, pana miercuri dimineața Meteorologii au…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri seara o atentionare nowcasting Cod galben de averse si grindina de mici dimensiuni valabila pentru Bucuresti pana la ora 20:15. Potrivit ANM, in Capitala se vor semnala frecvente descarcari electrice, izolat grindina de mici dimensiuni,…