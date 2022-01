COD GALBEN de vijelie în județul Alba. În zona înaltă, vântul va atinge până la 120 de kilometri la oră. Intervalul vizat COD GALBEN de vijelie in județul Alba. In zona inalta, vantul va atinge pana la 120 de kilometri la ora. Intervalul vizat Meteorologii au emis un COD GALBEN valabil din 3 ianuarie – ora 08, pana in 4 ianuarie – ora 10, in Alba și mai multe județe. Se vor semnala intensificari ale vantului. In intervalul menționat, la munte vantul va avea intensificari, cu viteze de 70 – 80 kilometri la ora, iar in zona inalta (la […] Citește COD GALBEN de vijelie in județul Alba. In zona inalta, vantul va atinge pana la 120 de kilometri la ora. Intervalul vizat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

