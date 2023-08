Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, joi, o atentionare Cod Galben de viituri, cu posibile depasiri ale cotelor de atentie, pentru rauri din 8 judete, pana la miezul noptii.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atentionare Cod portocaliu de viituri, valabila pana sambata la pranz pe rauri din patru judete situate in Crisana, Banat si Transilvania, precum si un Cod galben de inundatii, ce vizeaza

- Avertizare Cod Portocaliu de inundații in Alba și alte județe din țara pana vineri. Zonele cu risc de viituri rapide Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis avertizari Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații pentru mai multe zone din țara, inclusiv in Alba, in contextul…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a instituit Cod Galben de inundatii pe rauri din sud-vestul si vestul tarii, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii, pana duminica.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, ce vizeaza rauri din 13 bazine hidrografice, pana marti la miezul noptii, relateaza Agerpres.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o avertizare Cod portocaliu de viituri, ce vizeaza opt bazine hidrografice, respectiv un Cod galben de inundatii, valabil pe rauri din 22 judete.

- Hidrologii anunța ca incepand de luni vor intra in vigoare alerte de viituri de tip Cod portocaliu și galben pe rauri din 14 județe. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) e emis, luni, doua avertizari Cod galben și una Cod portocaliu care anunța scurgeri importante pe versanti,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare Cod galben de inundatii si risc de viituri, valabila pe rauri din cinci judete, pana miercuri la miezul noptii.