- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis joi o atentionare Cod Galben de viituri, cu posibile depasiri ale cotelor de atentie, pentru rauri din 8 judete, pana la miezul noptii.

- Cod portocaliu de viituri pe rauri mici, instituit duminica, de hidrologii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Județele vizate sunt Bihor, Cluj, Salaj, Maramures, Alba si Sibiu. Avertizarea este valabila pana luni la ora 12:00.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod rosu de inundatii, valabila pana sambata, ora 24.00, pentru judetele Alba si Cluj.Este risc de inundații pe afluenți ai raului Arieș, in județele Alba și Cluj.Potrivit INHGA, ar putea fi semnalate scurgeri importante…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, atenționare cod roșu de inundații pe rauri din județele Cluj și Alba.Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti,…

- Conform prognozei Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, pana la ora 00:00, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale cotelor de atentie, pe raurile mici din

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis un mesaj de avertizare COD GALBEN valabil in intervalul 19.06.2023,ora 12:00 – 20.06.2023,ora 24:00, pentru raurile DAMBOVITA - bazin superior și IALOMIȚA - bazin amonte Ac. Pucioasa. In intervalul menționat sunt vizate viituri sau cresteri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o avertizare Cod portocaliu de viituri, ce vizeaza opt bazine hidrografice, respectiv un Cod galben de inundatii, valabil pe rauri din 22 judete.

- Joi, hidrologii au emis un nou avertisment cod galben de inundații pentru raurile din mai multe județe, inclusiv Cluj. In cadrul acestui avertisment, județul Cluj se afla sub avertizare cod galben, iar se pot produce scurgeri importante pe versanți, inundații și depașiri ale cotelor de atenție. In total,…