- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului pe parcursul intregii zile, zonele afectate fiind Dobrogea si estul Munteniei. Temporar vantul va avea intensificari cu rafale de 55…65 km/h si izolat peste 70…75 km/h. Totodata, a fost emis…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben de ploi, vijelii si ninsori pentru mai multe judete din tara. In intervalul 31 martie, ora 12.00 – 2 aprilie, ora 21.00, vor fi ploi moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica…

- INFORMARE METEOROLOGICA. Interval de valabilitate: 9 – 12 martie. Fenomene vizate: vreme deosebit de rece și ger noaptea și dimineața, intensificari ale vantului. In intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Va fi ger noaptea și dimineața, la inceput in depresiunile…

- Meteorologii anunța ca va fi deosebit de frig in urmatoarele zile și ca este posibil sa ninga in toate regiunile țarii. Vremea se va incalzi incepand de saptamana viitoare, susține Administrația Naționala de Meteorologie. In Banat, pana spre sfarșitul primei saptamani vremea se va raci și va deveni…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo de vreme rea ce vizeaza toata tara. Potrivit ANM, in intervalul 1 martie, ora 10.00 ndash; 3 martie, ora 10.00 este valabila o informare meteo de ninsori si intensificari ale vantului. Astfel, in intervalul mentionat in jumatatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o informare meteo care va intra in vigoare in data de 1 martie, ora 10.00 și care este valabila pana in 3 martie, ora 10.00. In urmatoarele zile sunt așteptate ninsori și intensificari ale vantului, dar și temperaturi ceva mai scazute decat ar fi normal…

- Dupa zilele cu temperaturi de primavara, meteorologii anunta vreme deosebit de rece in toata țara, cu minime care vor ajunge si la minus 18 grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o informare pentru intervalul marți, ora 20.00 – joi, ora 18.00, potrivit careia vremea va fi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare meteo cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol in zona montana inalta. Potrivit ANM, in intervalul 08 ianuarie, ora 10.00 ndash; 09 ianuarie, ora 10.00 in Banat, Crisana, Maramures si local in vestul si nord vestul Transilvaniei,…