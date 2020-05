Cod galben de vânt puternic şi ploi torenţiale, marţi, în cea mai mare parte a ţării Meteorologii au emis, pentru marti, avertizari Cod galben privind intensificari ale vantului si manifestari de instabilitate atmosferica – ploi torentiale, vijelii si grindina, pentru cea mai mare parte a tarii. In regiunile vestice, nordice si centrale, aversele cu descarcari electrice vor fi semnalate incepand de luni seara. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare valabila de luni, de la ora 22.00, pana marti la ora 9.00, cand, local in regiunile vestice, nordice si centrale si pe arii mai restranse in rest vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba radical in aproape toata țara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare Cod galben de intensificari ale vantului si instabilitate atmosferica, informeaza agerpres . Potrivir datelor ANM, marti, intre orele 9:00 - 23:00, in Oltenia si Transilvania, precum…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de instabilitate atmosferica și vant puternic in aproape toata țara. INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 11 mai, ora 22:00 – 12 mai, ora 09:00Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica, intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua coduri galbene de intensificari ale vantului și instabilitate atmosferica, valabile marți, de la ora 09.00 la ora 23.00, in aproape toata țara. Potrivit primului cod galben, in intervalul menționat, in Oltenia și Transilvania, precum și in vestul și…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 11 mai, ora 22:00 – 12 mai, ora 09:00Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica, intensificari ale vantului In intervalul menționat, local in regiunile vestice, nordice și centrale și pe arii mai restranse in rest…

- UPDATE: Cod Portocaliu valabil pana la ora 16:30In zona : Județul Constanta: zona continentala;Județul Constanta: Medgidia, Nicolae Balcescu, Cuza Voda, Targușor, Tortoman, Gradina;Județul Tulcea: zona continentala;Județul Tulcea: Sarichioi, Baia, Murighiol, Chilia Veche,…

- Județul Teleorman ramane sub cod galben de ploi pana luni seara in Eveniment / on 04/05/2020 at 10:00 / Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si ploi moderate cantitativ, in Dobrogea, sud-estul Moldovei si in Muntenia, valabila luni, pana la ora 21.00.…

- Din data de 04.05.2020 se lanseaza apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii și extinderea capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, dedicat investițiilor IMM-urilor in regiunile…

- BUCURESTI, 16 apr – Sputnik, Doina Crainic. In Romania, numarul total de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus a ajuns la 7.707, a anuntat Ministerul Afacerilor Interne. In ceea ce priveste numarul total de morti, acesta a ajuns la 387, fiind vorba de persoane internate in spitale…