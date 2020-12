Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au extins avertizarea Cod galben de ploi, ninsori abundente pentru nordul Olteniei, al Munteniei și sud-vestul Moldovei pana vineri la ora 18.00. Potrivit unei informari meteo, se anunța ploi și vant tot pana vineri seara in sudul, estul și centrul țarii. Informarea meteo este in vigoare…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, avertizari cod galben de intensificari ale vantului și ceața in 11 județe. Astfel, pana la ora 11:00, in zona de munte a judetelor Gorj și Valcea, la peste 1.800 metri, se vor semnala intensificari ale vantului care vor depasi temporar 90 – 100…

- Ziarul Unirea ALERTA METEO: COD GALBEN de NINSORI și vant puternic in Alba și alte 10 județe din țara pana la ora 14.00 Alba și alte 10 județe din țara sunt, pana la ora 14.00, sub avertizare Cod galben de ninsori și vant puternic. Potrivit ANM, sunt vizate județele Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin,…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ninsori și vant puternic, valabila in 11 județe din țara, pana sambata la ora 14.00. The post Cod galben de ninsori in 11 județe, inclusiv in vestul țarii. Meteorologii anunța ca stratul de zapada va fi consistent appeared first on Renasterea banateana…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ninsori și vant puternic, valabila in 11 județe din țara, pana sambata la ora 14.00. Potrivit ANM, sunt vizate județele Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara,...

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de inundații, valabila pe rauri din 30 de județe din țara, pana vineri, la ora 14.00. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii se pot produce scurgeri pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici…

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari Cod galben de vant puternic, valabile in cinci judete, in orele urmatoare. Totodata, pana la ora 10.00, in alt județ este anunțata ceața. Pana la ora 12.00, in zona de munte a județului Caras-Severin se anunța intensificari ale vantului cu viteze…

- Rauri din doua județe se afla, de miercuri seara pana joi dupa-amiaza, sub Cod portocaliu de inundații. Alte rauri din 18 județe vor fi sub Cod galben de inundații pana joi la miezul nopții. Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile…