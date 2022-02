Stiri pe aceeasi tema

Un grup de militari din cadrul Batalionului cu Destinație Speciala "Fulger" al Armatei Naționale din Republica Moldova, participa, alaturi de colegii din cadrul Batalionului 52 Operații Speciale "Baneasa — Otopeni", la exercițiul JCET- 2022 (Joint Combined Exchange Training).

Pe toate sectoarele de drum national, european, judetean sau comunal traficul rutier decurge in conditii de iarna, iar zona montana se inregistreaza vant puternic, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Dan Buca, potrivit Agerpres.

Versiunea actualizata a raportului initiat in 2021 cu privire la ecosistemul romanesc de mobilitate urbana va fi prezentata miercuri in cadrul "Romanian Urban Mobility Startups Overview", care deschide seria evenimentelor tematice ale EIT Urban Mobility Romania Hub din acest an, conform Agerpres.

Pe 14 februarie, de Ziua Indragostitilor, Ben Affleck i-a facut cadou iubitei sale, Jennifer Lopez, un videoclip pentru piesa ei "On My Way" pe care l-a realizat el insusi, relateaza online ziarul spaniol ABC.

Un joc periculos, popular printre elevi, starneste ingrijorare. In sute de fimulețe postate pe TikTok, cei mici apar cu rani serioase la maini.

Dupa producatorii de medicamente, producatorii de alimente si retaileri, a venit randul benzinarilor din Turcia sa resimta efectele deprecierii lirei cu 44% si ale exploziei inflatiei care a urmat, transmite Bloomberg.

Politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Deva – Nadlac au depistat un utilaj, ce a fost furat din Marea Britanie si care ar fi fost transportat pe autostrada, intr-un TIR, pe ruta Timisoara-Deva. Utilajul valoreaza 30.000 de euro, conform news.ro.

Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod rosu de viscol pentru judetele judetele Caras-Severin si Hunedoara, unde, la munte, rafalele de vant vor depasi 140 – 145 de kilometri la ora. Potrivit ANM, pana la ora 20.30, este cod rosu de vant puternic in zona de munte a judetelor Cars-Severin