Cod galben de vânt puternic până la ora 20:00 în Transilvania și Moldova Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic, ce vizeaza sapte judete din Oltenia, respectiv un judet din Transilvania. Potrivit meteorologilor, pana la ora 20:00, in judetele Sibiu (localitatile: Sibiu, Cisnadie, Avrig, Talmaciu, Selimbar, Rosia, Sadu si Boita), Bacau (zona joasa), Botosani, Galati, Neamt (zona joasa), Vrancea (zona joasa), Iasi si Vaslui vor fi intensificari ale vantului ce vor depasi la rafala pana la 60 - 70 km/h. Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

