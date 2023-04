Cod galben de vant puternic la Constanta! Unde puteti suna in caz de urgenta, in context de vreme rea

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta seara, de la ora 22:00 si pana maine la ora 18:00, municipiul Constanta se va afla sub atentionare meteorologica cod galben.In Dobrogea, va ploua si sub forma de aversa si, mai ales prin acumulare, cantitatile de apa vor fi de 25...30 l mp si izolat de peste 40 l mp.Astazi, vantul…

- Astazi vremea va fi innorata in regiunile estice si sud-estice și vor fi ploi ce vor avea si caracter de aversa, insotite de descarcari electrice. Cantitatile de apa vor depasi local 15 l/mp, mai ales in Dobrogea si sud-estul Munteniei. Vantul va avea intensificari in est si sud-est, cu rafale ce vor…

- In ciuda faptului ca suntem deja la sfarșit de martie, se pare ca iarna nu se da batuta. La aceasta ora ninge ca in povești in București, dar și pe Autostrada Soarelui. Mai multi cititori antena3.ro ne-au trimis imagini filmate in diverse zone ale Capitalei, in care se pot observa fulgii mari de nea.l…

- Astazi vremea va fi rece dimineata in cea mai mare parte a tarii, cerul va fi variabil, cu innorari in regiunile sudice si sud-estice, unde va mai ploua slab si vor fi posibile fulguieli. Vantul va sufla moderat, cu intensificari in Moldova, Dobrogea si in estul Munteniei, cu viteze de peste 40km/h.…

- Astazi vremea se va raci accentuat, cerul va fi mai mult noros in sudul, centrul si in zona de deal din vestul țarii. Vantul va avea intensificari temporare in partea de vest, cu rafale de peste 50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 grade la Cluj si 10 in sudul țarii.***In București…

- Meteorologii anunța in acest weekend in București o vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, urmata de averse și descarcari electrice. Potrivit ANM, pana duminica, la ora 08.00, in Capitala vremea va fi deosebit de calda, cu o temperatura maxima de 15…17 grade (valori cu 8…10 grade…

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meterologie (ANM) a anunțat Cod galben de ninsori in Romania! Meteorologii au emis un avertisment de ninsori, vant puternic și ger, in mai multe regiuni din țara. Ce zone sunt vizate, dar și pana cand. Temperatura minima inregistrata in termometre…

- In aceste zone, local si temporar, vor fi si intensificari ale vantului, cu viteze in general de 60 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime se vor incadra intre -1 si 7 grade, cu valori usor mai ridicate in Dobrogea.In București vremea va fi inchisa, cu precipitatii insemnate cantitativ, sub…