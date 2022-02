Meteorologii au emis pentru sambata o avertizare de tipul cod galben de vant puternic valabila in zonele montane din județele Argeș, Prahova și Dambovița. Avertizarea este in vigoare sambata, pana la ora 11.00. In același timp, meteorologii anunța ca vor fi intensificari ale vantului, temporar cu rafale de peste 90 – 100 km/h, spulberand zapada. Zonele vizate sunt cele montane de peste cota 1.800 metri din județele Argeș, Prahova și Dambovița. The post Cod galben de vant puternic. Județele unde rafalele ajung la 100 de km/h appeared first on Puterea.ro .