- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, atentionari nowcasting cod galben de vant puternic pentru patru judete din sud-estul tarii, valabile in urmatoarele ore. Vantul va depasi la rafala 55 - 65 de kilometri pe ora.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de intensificari sustinute ale vantului pentru 23 de judete din zona montana a tarii. Specialiștii avertizeaza ca, la altitudini de peste 1.500 metri, rafalele vor depasi 80-100 de kilometri/ora. Atentionarea cod galben de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o atenționare cod galben de intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica, racire accentuata duminica pentru mai multe județe, printre care și Alba. Atenționarea intra in vigoare sambata, 31 martie, de la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, cod galben de vant puternic in judetele Sibiu si Caras-Severin. Atenționarea nowcasting este valabila pe durata urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:00, in localitatile Sibiu, Talmaciu, Rosia, Selimbar, Turnu Rosu si in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, atentionare cod galben de vant in cinci judete din tara. In unele zone ninge, iar zapada asternuta va fi viscolita. Sunt sub atentionare cod galben de vant judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si Constanta. …

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ploi si vant puternic, valabila in urmatoarele sase ore, in localitati din judetele Constanta si...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata atentionari meteorologice Cod galben de intensificari ale vantului pentru 16 judete, valabile in orele urmatoare. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de vant puternic pentru județele din Transilvania. Atenționarile sunt valabile pana la ora 19:00 iar meteorologii se așteapta la rafale ce pot depași 90 km/h. Mai multe județe din Transilvania se afla sub avertizare cod galben…