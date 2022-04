Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul - Concurs Lada cu Zestre ajunge anul acest la cea de-a XV-a ediție. Sunteți așteptați in weekend la Giarmata Vii sa va bucurați de jocuri și cantece autentice banațene, grai banațean, meșteșuguri, arta populara și expoziții de gastronomie tradiționala banațeana. „Lada cu Zestre” se muta apoi…

- Eveniment 32 de permise, reținute de polițiști / Sancțiuni contravenționale de peste 70.000 lei martie 21, 2022 12:43 In ultimele 72 de ore, polițiștii teleormaneni au intocmit 11 dosare penale pentru savarșirea mai multor infracțiuni la regimul rutier. Totodata, in urma activitaților preventive…

- In 15 și 16 februarie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Deta au confiscat doua utilaje, care au fost inchiriate din Franța, dar nereturnate. Utilajele erau echipate cu dispozitiv GPS și astfel s-a reușit oprirea autovehiculelor cu platforma care le transportau in Deta și in Denta. Primul…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Pe durata lucrarilor, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei dupa urmatorul program: Pe 17 februarie in Livezile și Dolaț, pe 18 februarie in Voiteg și Banloc, pe 21 februarie in Butin…

- Comunicat 06.02.2022 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 28,9. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori: DUMBRAVITA 60.77 GIROC 51.38 MOSNITA NOUA 51.15 GHIRODA 45.14 BUCOVAT…

- Compania RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza in perioada 01 februarie – 02 martie 2022 o prima campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din zona 1 rural a judetului Timis. Sunt cuprinse localitațile Bucovaț, Parța, Variaș, Sanandrei, Sacalaz, Șandra, Iecea Mare, Mașloc, Pișchia,…