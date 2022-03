Cod galben de vânt puternic în mai multe judeţe. Rafalele vor ajunge şi la 80 de kilometri la oră Meteorologii au anunțat, marți, un cod galben de vant puternic in mai multe judete din Dobrogea, Muntenia, precum si in sud-vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge si la 80 de kilometri la ora. Potrivit ANM, marti, intre orele 8.00 si 22.00, vantul va avea intensificari in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, precum si in […] The post Cod galben de vant puternic in mai multe judete. Rafalele vor ajunge si la 80 de kilometri la ora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat, marți, un cod galben de vant puternic in mai multe judete din Dobrogea, Muntenia, precum si in sud-vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge si la 80 de kilometri la ora. Potrivit ANM, marti, intre orele 8.00 si 22.00, vantul va avea intensificari in Dobrogea, cea mai mare parte…

- Meteorologii anunta ca, marti, va fi cod galben de vant puternic in mai multe judete din Dobrogea, Muntenia, precum si in sud-vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge si la 80 de kilometri la ora.

- Meteorologii anunta ca, marti, va fi cod galben de vant puternic in mai multe judete din Dobrogea, Muntenia, precum si in sud-vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge si la 80 de kilometri la ora.Potrivit ANM, marti, intre orele 8.00 si 22.00, vantul va avea intensificari in Dobrogea, cea mai mare parte…

- Meteorologii anunta ca, marti, va fi cod galben de vant puternic in mai multe judete din Dobrogea, Muntenia, precum si in sud-vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge si la 80 de kilometri la ora, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cod Galben de vant puternic in Constanta si Tulcea.Meteorologii anunta ca, marti, va fi cod galben de vant puternic in mai multe judete din Dobrogea, Muntenia, precum si in sud vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge si la 80 de kilometri la ora.Potrivit ANM, marti, intre orele 8.00 si 22.00, vantul va…

- Meteorologii au emis avertizari nowcasting de vant puternic pentru mai multe judete. Rafalele pot depasi 70 de kilometri la ora. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Zece judete din Moldova, Muntenia si Dobrogea vor intra sub o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, incepand cu ora 11.00, cu valabilitate pana miercuri dimineata, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 11 ianuarie, ora 11.00…

- Aproximativ jumatate de țara este vizata luni dimineața de o avertizare cod galben de ceața. Specialiștii avertizeaza ca in zone intinse din Muntenia, Moldova și Transilvania se poate produce ghețuș. Meteorologii anunța ca, luni dimineața, in numeroase zone ale țarii este ceața care determina scaderea…