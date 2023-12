Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. De vineri, rafalele puternice se vor extinde Meteorologii anunta intensificari ale vantului, incepand de joi seara, in Crisana si nord-vestul Transilvaniei si viscol, la munte, fiind emis Cod galben. De vineri la pranz pana in ajunul Craciunului, vantul va avea intensificari in toata tara, iar in Maramures si Transilvania vor fi ninsori viscolite. Zona montanta inalta se va afla sub avertizare Cod portocaliu de viscol. In Bucuresti, cerul va fi noros, iar vantul se va intensifica, de vineri. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben, valabila de joi, de la ora 22.00, pana vineri, la ora 12.00. ”In intervalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

