Stiri pe aceeasi tema

- Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie, ora 09:00 – 29 februarie, ora 11:00, conform unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Judetele atentionate sunt: Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti,…

- Avertizarea a intrat în vigoare vineri la ora 9:00 și este valabila pâna sâmbata, la ora 11:00. Sunt vizate zone montane din judetele Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad, Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Vâlcea, Sibiu, Brasov, Arges, Dâmbovita, Prahova, Covasna,…

- Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie, ora 09:00 – 29 februarie, ora 11:00, conform unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Judetele atentionate sunt: Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti,…

- Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie, ora 09:00 - 29 februarie, ora 11:00, conform unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Judetele atentionate sunt: Salaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin,…

- Delgaz Grid modernizeaza anul acesta peste 28 kilometri din reteaua de gaz din judetul Iasi * Cele mai ample lucrari se desfasoara in municipiul Iasi; * In 2019, in judetul Iasi au fost inlocuiti peste 16 kilometri de conducte si bransamente de gaz, iar sistemul de distributie a fost extins cu aproximativ…

- Peste trei sferturi din tara se va afla sub avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, ninsori si viscol pana joi dimineata, reiese din prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetele afectate de avertizarea Cod galben sunt: Maramures, Bihor, Arad, Timisoara,…

- Peste trei sferturi din tara (inclusiv județul Alba) se va afla sub avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, ninsori si viscol pana joi dimineata, reiese din prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetele afectate de avertizarea Cod galben sunt: Maramures,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vant puternic, ninsori si viscol care vizeaza 27 de județe, inclusiv Bistrița-Nasaud. Atenționarea intra in vigoare vineri dimineata și este valabila pana sambata la ora 08:00. Potrivit ANM, incepand de vineri de la ora 08:00…