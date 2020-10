Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au lansat, in aceasta seara, un cod portocaliu de inundații pentru județele Timiș și Caraș Severin, valabil miercuri la ora 9, dupa ploile din ultimele ore. Se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod roșu de averse și vijelii valabila in mai multe localitați din județul Timiș pana la ora 19.00. Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Gataia, Liebling, Tormac, Voiteg din județul Timiș. In aceste zone se vor semnala averse torențiale ce…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod roșu de averse și vijelii valabila in mai multe localitați din județul Timiș pana la ora 19.00. Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Gataia, Liebling, Tormac, Voiteg din județul Timiș. In aceste zone se vor semnala averse torențiale ce…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica mai multe avertizari nowcasting Cod galben de averse, grindina si vijelii, valabile in trei judete.Astfel, pana la ora 15:30, in localitati din judetele Arad si Hunedoara, precum si in zona de munte a judetului Caras-Severin se…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pana joi dimineata in cinci judete din vestul tarii. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 5 august, ora 15:00 – 6 august, ora 2:00, in Banat, Crisana si, local,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in cinci judete, informeaza Mediafax.Citește și: Gabrieala Firea ii raspunde lui Ludovic Orban in privința maștilor: 'Contractul era deja semnat de catre directorii din Ministerul…

- Meteorologii au emis, vineri, o noua avertizare nowcasting Cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza judetul Timis, precum si avertizari Cod galben de averse, valabile in zone din Transilvania si Moldova. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:15, va fi Cod portocaliu…

- Cod galben de instabilitate atmoferica in 28 de județe din țara. Avertizarea meteorologica este valabila duminica, intre orele 6:00 și 18:00. Vizate sunt și județele Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Meteorologii anunța ca vor fi averse torențiale, frecvente descarcari electrice, intensificari…