- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului pe parcursul intregii zile, zonele afectate fiind Dobrogea si estul Munteniei. Temporar vantul va avea intensificari cu rafale de 55…65 km/h si izolat peste 70…75 km/h. Totodata, a fost emis…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pe parcursul acestei zile in 21 de judete si in Bucuresti. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 10.00 – 20.00, temporar, vantul va avea intensificari local in Moldova…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori viscolite pentru opt judete din sud-estul tarii, valabila de luni, ora 6:00, pana marti la ora 10:00, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Meteorologii anunta cod galben de vant puternic in zonele de munte si in judetele din nord-vestul tarii, pana vineri dimineata, fiind afectate in total 27 de judete. La munte, rafalele vor depasi 100 de kilometri la ora. Potrivit ANM, joi, in intervalul orar 06.00 – 20.00, la inceput in…

- Meteorologii au emis duminica o avertizare nowcasting cod roșu de viscol și ninsori ce vizeaza zona de munte (peste cota 1800 m) din județele Caras-Severin și Hunedoara. Codul roșu va fi in vigoare pana duminica seara la ora 23.00. Conform avertizarii emise de Administrația Naționala de Meteorologie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, avertizari cod portocaliu și galben de ninsori abundente, viscol și vant. La munte se anunța rafale de pana la 140 km/ora. O alerta cod portocaliu vizeaza 11 județe, iar alta 21. Un cod galben anunța ninsori moderate de sambata ora 23.00 pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata atentionari nowcasting Cod galben de burnita si polei, valabile in orele urmatoare in zone din sapte judete. Astfel, pana la ora 11.00, in zona joasa a judetelor Maramures, Salaj si Cluj se va semnala burnita, care va favoriza local depuneri…

- Zece judete din Moldova, Muntenia si Dobrogea vor intra sub o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, incepand cu ora 11.00, cu valabilitate pana miercuri dimineata, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 11 ianuarie, ora 11.00…