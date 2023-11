Cod galben de vant puternic in Constanta si Tulcea! Iata ce spun meteorologii

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a transmis un mesaj RO ALERT de avertizare meteo in Constanta si Tulcea.Acesta spune:"Avertizare meteo de vijelie puternica, cu rafale de 70...90 km h, averse torentiale, frecvente descarcari electrice, grindina. Evoitati deplasarile si luati masuri de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica in perioada 4 noiembrie, ora 10.00 23.00, in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in jumatatea sudica a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin intensificari ale vantului…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, pana duminica dimineata, in judete din Banat, Crisana si in sud-vestul Transilvaniei, unde se vor atinge viteze de 55-60 de kilometri pe ora. Viteze chiar mai mari, la rafala, vor fi in Carpatii Occidentali si in vestul…

- In perioada 15 octombrie ora 18.00 16 octombrie, ora 12.00, ANM a anuntat un cod galben de intensificari ale vantului. Vantul va prezenta intensificari in sudul Transilvaniei si al Olteniei, in Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei si in sud vestul si estul Munteniei, cu viteze de 55...65 km h.In…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de intensificari ale vantului in perioada 5 septembrie, ora 10.00 5 septembrie, ora 23.00 pentru sud vestul Moldovei, in cea mai mare parte a Munteniei, in zona Carpatilor de Curbura si pe litoral vor fi intensificari ale vantului, cu rafale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de intensificari ale vantului pentru perioada 4 septembrie 2023, ora 21.00 5 septembrie 2023, ora 10.00 in nord estul Munteniei, sud vestul Moldovei, in zona Carpatilor de Curbura si pe litoral. Administratia Nationala de Meteorologie a emis…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni trei avertizari cod galben și cod portocaliu de temperaturi extreme. Marți, in vest va ploua, fiind cod galben de instabilitate atmosferica. Pe parcursul zilei de luni se va manifesta un val de caldura și disconfort termic ridicat in estul Transilvaniei,…

- Meteorologii au emis marti, 15 august, o avertizare cod galben de vant puternic judetele Constanta si Tulcea. In Capitala, meteorologii anunta ca vremea se va mentine calduroasa.Incepand de la ora 10:00 si pana la ora 20:00, in Dobrogea vor fi intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55…65…