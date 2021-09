COD GALBEN de vânt puternic în Cluj. Rafale de vânt de 80 km/h la munte Avertizarea de cod galben este valabila pâna pe 2 septembrie, la ora 10:00.

În intervalul menționat, în zona montana vântul va avea intensificari susținute, cu viteze de 60...80 km/h, iar pe creste, în special ale Carpaților Meridionali și de Curbura, temporar rafalele vor depași 90...100 km/h. Local în Oltenia vor fi perioade în care rafalele vântului vor avea viteze în general de 60...65 km/h, în special pe parcursul zilei.

&"Nota: intensificari locale și temporare ale… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

