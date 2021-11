Cod galben de vânt puternic, în 15 judeţe din vest, sud-vest şi la munte. Când încep ploile Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de vant puternic, valabila de miercuri seara pana joi seara, in 15 judete din vestul, sud-vestul tarii si din zona Carpatilor Meridionali. Totodata, incepand de joi seara, se vor semnala ploi moderate cantitativ in vestul si nord-vestul tarii, precum si in zonele montane. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, valabila de miercuri, de la ora 20.00, pana joi, la ora 23.00, in judetele Alba, Arges, Arad, Bihor, Brasov, Cluj, Caras-Severin, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Mehedinti,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de vant puternic, valabila de miercuri seara pana joi seara, in 15 judete din vestul, sud-vestul tarii si din zona Carpatilor Meridionali. Totodata, incepand de joi seara, se vor semnala ploi moderate cantitativ in vestul si nord-vestul tarii, precum

