- Meteorologii anunta ploi in aproape toata tara vineri, cu temperaturi de 15-16 grade Celsius, insa de sambata vremea se va mai incalzi, nu va mai ploua, iar temperaturile vor depasi 20 de grade Celsius.

- Meteorologii anunta ca o sa avem parte de o vreme frumoasa de Paste. Mai exact, duminica, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 11 și 23 de grade, iar cele minime intre 3 și 12 grade. In Bucuresti, vremea va fi frumoasa și se va incalzi. Cu toate acestea este bine de știut ca vineri (n.r.-astazi)…

- Meteorologii au emis noi atenționari meteo pentru partea sudica a Romaniei. Astfel, incepand de astazi intra in vigoare o informare meteo de vreme rea, iar de joi doua Coduri portocaliu și galben, scrie digi24.ro.

- Se inchid, din nou, scolile in Bucuresti? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor parintilor si ale copiilor. Prognoza meteo anunta cod galben de polei pentru Bucuresti si pentru alte sapte judete din sudul tarii.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi atentionari nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, valabile in urmatoarele ore, in zone montane din judete...

- Vreme urata și astazi, in vestul țarii. Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o atenționare cod galben de precipitații mixte cu formare de polei. Avertizarea este valabila pana la ora 10.45, pentru județele Timiș și Caraș-Severin. De asemenea, județul Caraș-Severin se afla și sub cod galben de…

- Timișoreni, pregatiți hainele groase și cizmele imblanite. Meteorologii anunța ca, la sfarșit de iarna, vor fi inregistrate temperaturi foarte mici in intreaga țara, inclusiv in Banat. De asemenea, va incepe sa ninga incepand de astazi. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o avertizare…

- Meteorologii au emis o atenționare de COD GALBEN de viscol. In zona montana, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge la rafala 70-90 km/h, iar pe creste va depași temporar 90 km/h. La peste 1800 m va ninge viscolit. Atenționarea este valabila sambata incepand cu ora 9.30 și pana la ora 15.00.