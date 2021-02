Stiri pe aceeasi tema

- Patru judete din din Transilvania se afla, joi dimineața, sub avertizare Cod galben de ceata, care duce la scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri, informeaza Mediafax. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting Cod galben de ceata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de tip Cod galben valabila azi, 08 ianuarie 2020, ora 10:00, pana maine 09 ianuarie 2020, ora 10:00. Fenomene vizate: precipitatii in general moderate cantitativ; In intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii in cea mai mare parte…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi seara, atenționari cod galben de vant in trei județe din Ardeal și atenționari cod galben de ceața in cinci județe din Moldova. Potrivit ANM, este cod galben de vant in Maramureș, Cluj și Bistrița-Nasaud. In zona inalta din aceste…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, atentionari nowcasting Cod galben de ceata, dar si lapovita si polei, valabile in judete din Oltenia si Moldova. Conform meteorologilor, pana la ora 16:00, in judetele Botosani, Neamt (zona joasa) si Iasi se vor semnala, local, precipitatii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca Bucureștiul se va confrunta miercuri cu un codul galben de vreme severa. Sunt așteptate fenomene meteo sub forma de burnița și ploaie, care vor favoriza depuneri de polei.Atenționarea meteo de cod galben de polei in București a intat in vigoare miercuri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit pana la ora 23:00 atentionarea Cod galben de ninsori moderate emisa pentru ziua de luni. Conform prognozei anterioare, aceasta urma sa expire la ora 20:00, potrivit agerpres.ro. Citește și: BREAKING - Ludovic Orban: E posibil sa fie…

- Stratul de zapada din zona montana Ranca, județul Gorj, a ajuns, in aceasta dimineața, la o grosime de 8 centimetri, astfel ca drumarii au fost nevoiți sa intervina cu utilaje șoselel naționale. Cod galben de ninsori Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o atentionare Cod galben de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment de ultima ora. Specialiștii anunța intrarea in vigoare a unui cod galben de ninsori și vant puternic pentru majoritatea regiunilor din țara.