Cod galben de vânt, în zona noastră Luni, fața de ziua precedenta temperaturile scad cu 1-2 grade. Soarele rasare la ora 08:07. Ca aspect, cerul va fi variabil, iar spre seara se anunța ploi ușoare. De la ora 8:00 și pana marți, la ora 10:00, meteorologii de la ANM au emis cod GALBEN de intensificari ale vantului, astfel ca local se vor semnala viteze de 45-55 km/h, iar in zonele de munte vantul va bate cu viteze de 70-80 km/h și la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depași 90-120 km/h și va ninge viscolit. Soarele va apune la ora 16:57. Temperaturile se vor situa intre 4 și 9 grade. Marți, nu se anunța… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

