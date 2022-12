Stiri pe aceeasi tema

- Dimineața zilei de vineri, 9 decembrie, aduce in peisaj ceața, fenomen meteo ce va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat și sub 50 de metri. Meteorologii anunța ca se poate forma și ghețuș. Așadar, e recomandat ca șoferii sa circule cu atenție sporita și viteza adaptata condițiilor meteo nefavorabile,…

- Administrația Naționala de Meterologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au anunțat cod galben de ceața și vant. Avertizarea meteo cuprinde mai multe județe din Romania, iar aceasta avertizare este valabila pana astazi la ora 23:00. Iata in ce județe va fi ceața și vant!

- Ceața este prezenta in peisaj, marți dimineața, in mai multe zone din țara. Negura este asociata, in unele cazuri, cu un alt fenomen meteo – burnița, ce poate favoriza apariția ghețușului. Meteorologii au emis atenționari nowcasting COD GALBEN. Mai exact, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata, ce vizeaza zone din 11 judete, in orele urmatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Vremea a inceput sa se raceasca semnificativ, iar jumatatea lunii octombrie ne aduce temperaturi scazute. Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru noua judete.

- ANM: Avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica in Alba și alte 14 județe pana in 2 octombrie. HARTA Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata la ora 10,00 o avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferica pentru zilele de 1 octombrie – ora 17,00 pana duminica, 2 octombrie-…

- Atenționare COD GALBEN de ploi și furtuni in ALBA și alte județe din țara, pana miercuri dimineața. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat atenționarile de ploi și instabilitate atmosferica. Pana miercuri dimineața, este vizat județul Alba și alte zone din țara. COD…

- REȘIȚA – Economiile cu salariile de la asistența sociala și de la viitorul spital vor fi realocate de Consiliul Județean (CJ) Caraș-Severin pentru drumuri! Conform președintelui Romeo Dunca, CJ și Primaria Reșița au pus fiecare cate 5 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitorului spital…