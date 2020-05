COD GALBEN de vânt în județul Alba și informare meteorologică la nivel național, emise de ANM Meteorologii au emis un cod galben de vant, valabil in mai multe județe și in Alba (conform harții), dar și o informare meteorologica la nivel național. Vantul va sufla in Alba cu viteze care pot ajunge la 55-65 de kilometri la ora, la rafala. Intervalul de valabilitate al alertei este 06 mai, ora 12:00 – […] Citește COD GALBEN de vant in județul Alba și informare meteorologica la nivel național, emise de ANM in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

