Meteorologii au emis in aceasta dimineața o atenționare de cod galben de vant ce vizeaza județele Timiș și Caraș-Severin. Avertizarea a intrat in vigoare de la ora 9.00 și este valabila pana dupa amiaza la ora 15.00. In acest interval se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor atinge și depași viteze de 65…75 […]