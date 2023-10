COD GALBEN de vant in ALBA și mai multe județe: Intensificari ale vantului care vor depași 60-80 km/h COD GALBEN de vant in ALBA și mai multe județe: Intensificari ale vantului care vor depași 60-80 km/h Codul galben intra in vigoare astazi, de la ora 10:00, urmand sa expire maine, 08.10, la ora 11:00. In perioada menționata, in Carpații Orientali și local in Munții Apuseni, se așteapta intensificari ale vantului, cu viteze ce […]