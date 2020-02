Judetele Arad, Hunedoara si Sibiu se afla sub Cod galben de polei si intensificari ale vantului, vineri dimineata, potrivit atentionarilor nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit Agerpres. Pana la ora 10:30, in mai multe localitati din judetele Arad si Hunedoara vor fi depuneri de polei in timp ce, in judetul Sibiu, se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55...70 km/h pana la ora 11:00.

Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit…