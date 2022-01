Cod galben de polei în sudul României, avertizare de vânt puternic în sud-est Administratia Nationala de Meteorologie transmite ca sunt in vigoare doua avertizari de tipul cod galben de polei si de vant puternic, fiind valabile in patru judete din sudul si sud-estul Romaniei. Meteorologii au precizat ca avertizarile sunt valabile miercuri dimineața. Astfel, este cod galben de polei in judetele Olt si Dolj. Vor exista e precipitatii slabe care depun polei in Caracal, Draganesti-Olt, Farcasele, Radomiresti, Daneasa, Dobrosloveni, Traian, Stoicanesti, Redea, Gostavatu, Deveselu, Sprancenata, Draghiceni, Babiciu, Stoenesti, Cezieni, Mihaesti si Seaca in judetul Olt. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

