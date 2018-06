Cod galben de ploi, vânt și grindină până vineri dimineața în majoritatea țării Meteorologii au emis miercuri o informare meteo de ploi, vant și grindina pentru cea mai mare parte a țarii, pana vineri dimineața. Din noaptea de miercuri spre joi, Capitala și 17 județe intra sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara, informeaza Mediafax. Incepand de joi de la ora 23 pana vineri The post Cod galben de ploi, vant și grindina pana vineri dimineața in majoritatea țarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis miercuri o informare meteo de ploi, vant si grindina pentru cea mai mare parte a tarii, pana vineri dimineata. Din noaptea de miercuri spre joi, Capitala si 17 judete intra sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara.

- Hidrologii au instituit, miercuri dimineața, Cod portocaliu de inundații pentru rauri din cinci județe și Cod galben pentru alte 24, potrivit Institutului Național de Hodrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Astfel, de miercuri dimineața pana joi, la ora 14:00, se vor semnala scurgeri importante…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade, potrivit institutului american USGS, a zguduit luni dimineața Peloponezul, in extremitatea sudica a Greciei, fara a face victime, dupa cum arata primele constatari, scrie AFP. Seismul a avut loc la o adancime de 30 de kilometri (19 mile), in apropiere de coasta,…

- Meteorologii eu emis, joi, o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferica in 25 de județe din Oltenia, sudul Banatului, Transilvania, local in Moldova, valabila pana joi seara, la ora 21.00. Incepand de la 21.00, intra in vigoare o informare de averse cu caracter torențial, descarcari electrice,…

- Meteorologii au emis sambata o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate pentru Mehedinți, Gorj, Dolj, Caraș-Severin și local in județul Hunedoara. De asemenea, potrivit unei informari a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de maine pana…

- Petrecerea de Ziua Copilului s-a mutat dintr-o gradinița din Capitala direct la spital. Mai mulți copii din București din sectorul 3 au ajuns pe mana medicilor dupa ce au prezentat simptome ale toxiinfecției alimentare. “La data de 01.06.2018, la ora 00.10, Sectia 11 Politie a fost sesizata prin Sistem…

- Armata Romaniei, care se modernizeaza rapid este “cel mai bun ambasador al tarii” in acest moment si va fi, fara niciun dubiu, “printre cele mai performante armate ale lumii’, a declarat ministrul apararii, Mihai Fifor intr-un interviu pentru Monitorul Apararii si Securitatii si MEDIAFAX. Fifor a vorbit…

- Reprezentantii Federatiei Sanitas au anuntat, joi, ca in 7 mai va fi declansata o greva de avertisment, in 11 mai este programata o greva generala, iar in 26 aprilie in Capitala va fi organizat un miting la care sunt asteptati peste 10.000 de oameni, din cauza “haosului din sanatate”, potrivit Agerpres.…