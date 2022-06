Meteorologii anunta, joi, cod galben de ploi, vijelii si grindina, in 28 de judete, pana la ora 23.00. Avertizarea Cod galben vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Sibiu, Brașov, Argeș, Dambovița, Prahova, Buzau, Covasna, Vrancea, Tulcea, Constanța, Bacau, Neamț, Iași, Botoșani și Suceava. Potrivit […] The post Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina. Sunt vizate 28 de județe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .