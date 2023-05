Stiri pe aceeasi tema

- A fost emisa o noua avertizare meteo ANM de vreme rea. Meteorologii au anunțat care sunt zonele din Romania in care vor fi furtuni, grindina si vant puternic. Avertizare meteo ANM de vreme rea Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis vineri, 19 mai 2023, o avertizare…

- Cod Galben de vreme rea in județul Alba: ploi, grindina și vant. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod Galben de vreme rea, valabil in data de 8 mai, de la ora 14:05 și pana la ora 15:00. Județul Alba, zonele vizate: Jidvei, Valea Lunga, Cetatea de Balta, Cenade; Se vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit informarea meteo de ploi, grindina și vijelii in toata țara, pana joi seara.Pana joi, la ora 20.00, este in vigoare o informare meteorologica de ploi moderate cantitativ și intensificari ale vantului. Local și temporar va ploua in centrul, sudul și…

- Vremea in Romania continua cu aceleași temperaturi ca și cele din ultimele zile. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de vreme severa, valabila pentru toate toate județele din Romania. Se anunța ploi torențiale, grindina și descarcari electrice.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 28-03-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harților; Fenomene : conform textelor; Mesaj : ACTUALIZARE MESAJ 1

- Meteorologii avertizeaza ca marți dupa amiaza in mai multe zone din județul Cluj ar putea fi averse, descarcari electrice și grindina. Specialiștii au instituit cod galben de vreme rea.Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vor fi „descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, noi atentionari Cod Galben de vreme severa pentru mai multe județe, printre care și Cluj. Meteorologii au emis doua atenționari Cod Galben de vreme rea, valabile pe parcursul acestei zile, in zone din Transilvania, Moldova, Crisana si Maramures.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis avertizari de tip cod portocaliu și cod galben de ninsori abundente și strat de zapada consistent, valabil pentru zilele de duminica și luni, in mai multe zone ale țarii, inclusiv in județul Cluj. Cod portocaliu Codul portocaliu de ninsori abundente…