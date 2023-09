Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de val de caldura in extindere și intensificare și disconfort termic ridicat valabil in județul Suceava in zilele de 25 și 27 august. Potrivit meteorologilor, Valul de caldura se va extinde și intensifica in toata țara. Disconfortul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica valabil astazi intre orele 10:00 și 20:00 in zona de munte a județului Suceava. In intervalul menționat, in zonele montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata valabil in județul Suceava incepand de astazi, 6 august, de la ora 15:00 și pana pe 7 august, la ora 3:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi atentionari meteo, de instabilitate atmosferica si canicula. Potrivit ANM a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferica valabil in intervalul 02 august, ora 12:00 ndash; 02 august, ora 20:00. In intervalul mentionat, local in Dobrogea, nordul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata și averse torențiale valabil in județul Suceava incepand de astazi, 30 iulie, de la ora 12:00 și pana luni, 31 iulie, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor in intervalul menționat, local in zonele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil pe tot teritoriul județului Suceava incepand de astazi, 27 iunie, de la ora 14:00 și pana pe 28 iunie, la ora 3:00. Potrivit meteorologilor, in acest interval, local vor fi perioade…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica penntru județul Suceava valabil joi, 15 iunie intre orele 12.00-21.00. In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in zona montana, nord-vestul Olteniei și al Moldovei,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil in zona de munte a județul Suceava in cursul zilei de astazi, intre orele 12:00 și 22:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…