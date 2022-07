Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o alerta de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in intervalul ora 14:00 – ora 22:00 in Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentala. „In Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentala vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare meteo Cod portocaliu de vijelii și ploi. București și 21 de județe sunt vizate. Alte judete se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea meteo Cod portocaliu intra in vigoare, astazi, la ora 12:00, și este valabila pana joi, ora 12:00.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, grindina și ploi torențiale, care vizeaza peste jumatate din județele țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 21 iunie, ora 11:00, 21 iunie, ora 21:00. Fenomene vizate: intensificări…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila in toata tara, incepand de vineri dupa-amiaza pana duminica seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni pentru București și 33 de județe, valabila pana luni dimineata. Potrivit ANM, de duminica, 5 iunie, ora 12:00 pana luni, 6 iunie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii…

- ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Interval de valabilitate: 29 mai, ora 10 – 30 mai, ora 10 Zona afectata: Moldova In intervalul menționat, in Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata și se va manifesta…

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și vant pentru zilele de marți și miercuri. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vremea rea valabila de marți, 17 mai, ora 14:00 pana miercuri, 18 mai, ora 06:00. In…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru jumatatea nordica a țarii. De asemenea, potrivit ANM, instabilitatea atmosferica va fi prezenta și in restul regiunilor, pe arii restranse. Sambata, va ploua semnificativ și in sub, sud-est…