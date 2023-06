Cod galben de ploi torențiale și vânt la munte și în centrul țării. Cum va fi vremea în București Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vreme instabila, valabila luni, 5 iunie, intre orele 12.00 și 22.00, pentru zona montana din mai multe județe și pentru sudul și estul Transilvaniei.Potrivit meteorologilor, in acest interval „vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torențiale, grindina și intensificari ale vantului, la munte și in sudul și estul Transilvaniei”.Cantitațile de apa pot ajunge, in intervale scurte de timp, la 20...25 l/mp și izolat pot depași 30 l/mp.Codul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

