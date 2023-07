Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, pentru mai multe județe ale țarii. Avertizarea este valabila de astazi, ora 22:00, pana maine, la ora 10:00. In intervalul menționat, local in vestul, nord-vestul și centrul țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Meteorologii au emis miercuri doua alerte de instabilitate atmosferica și o informare de disconfort termic ridicat si canicula. Prima atentionare emisa de ANM este de tip Cod galben, valabila de miercuri ora 12.00 pana joi la ora 2.00 și anunța instabilitate atmosferica In Banat, Crișana, Maramureș,…

- Meteorologii anunta disconfort termic si canicula, cu temperaturi de pana la 36 de grade, vineri si sambata, in mai multe zone ale țarii. De asemenea, au fost emise avertizari cod galben si portocaliu de ploi torențiale și vijelii pentru 11 județe din vestul și nord-vestul țarii. Administrația Naționala…

- Meteorologii au emis avertizari meteo Cod portocaliu și galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, valabile pentru 36 de județe. Vestul țarii, grav afectat de inundații, scapa de ploi in urmatoarele ore. Aversele torențiale se muta insa in jumatatea de est a țarii, care se afla sub Cod portocaliu…

- Val de avertizari de fenomene extreme in mare parte din țara. Meteorologii au anunțat ca ploile torențiale se muta in partea de nord-est a țarii, vizata de un cod portocaliu de vreme rea. Aversele vor continua și in vestul țarii, afectat deja de viituri.

- Meteorologii avertizeaza ca sambata vor fi ploi torențiale in 10 județe ale Romaniei. Ei au emis un cod portocaliu de averse. De asemenea, a fost instituit cod galben de instabilitate atmosferica in mai multe zone din centrul și sudul țarii. Codul portocaliu este valabil sambata, in intervalul orar…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vremea rea pentru mai multe județe din țara. O parte a județului Cluj este vizata de aceasta avertizare meteo. Pe parcursul zilei de luni, pana la ora 21:00, sunt prognozate descarcari electrice, averse torențiale, intensificari ale vantului, vijelii și…