Alerta meteo de ultima ora din partea ANM. Un val de ploi torențiale și de furtuni lovește Romania in urmatoarele ore. Este vizata aproape toata țara, arata cei de la ANM, care au emis și un cod galben de instabilitate atmosferica. Sunt așteptate averse si cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului. Avertizarea cod galben este valabila in intervalul 2 iulie, ora 12 – 2 iulie, ora 23. ANM, alerta de cod galben ”In intervalul mentionat, in zona de munte, Maramures, Transilvania, nord-vestul Moldovei, sudul Banatului, Oltenia, nord-vestul si sud-estul…