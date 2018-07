Cod galben de ploi torențiale în Suceava și în peste 20 de județe din țară. Atenționarea, prelungită de meteorologi Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, un nou cod galben de ploi torențiale in Suceava și in peste 20 de județe din țara. Sunt anunțate precipitații abundente pana sambata seara in aproape jumatate din țara. Conform meteorologilor, avertizarea este valabila de joi, ora 23, pana sambata, ora 21. Codul galben de ploi torențiale , emis de ANM, a fost astfel prelungit. In intervalul menționat, in Moldova, sudul și estul Transilvaniei, local in Dobrogea și Muntenia, precum și in zonele de munte, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata, care se va manifesta prin… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

