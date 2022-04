Cod galben de ploi și vijelii în 28 de județe. Regiunile vizate 28 de județe din Romania sunt vizate de o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Conform Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie, intervalul de valabilitate este luni, 25 aprilie, intre orele 12 și 21. In intervalul menționat in Maramureș, Transilvania și in Moldova vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, averse torențiale, frecvente descarcari electrice și izolat grindina. Pe arii restranse cantitațile de apa vor depași 20 – 30 l/mp. The post Cod galben de ploi și vijelii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

