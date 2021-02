Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de ploi moderate cantitativ și vant in Moldova, Banat și Carpații Meridionali, de duminica pana luni, transmite ANM. In cea mai mare parte a țarii, vor fi precipitații mai ales sub...

- Meteorologii au emis duminica avertizari Cod galben de ploi moderate cantitativ și vant, valabile in Moldova, Banat și Carpații Meridionali, de duminica pana luni, informeaza mediafax. Potrivit ANM, de duminica, de la ora 10.00, pana marți, la ora 12.00, este in vigoare o informare meteorologica,…

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari de vant puternic. Pana luni dimineata, in Banat si in zona Carpatilor Occidentali si Meridionali va fi cod galben, iar la altitudini mari va fi cod portocaliu. Luni, in intreaga tara vor fi rafale de vant puternic.

- Cod GALBEN de ninsori in nordul Argeșului, in aceasta noapte. Meteorologii au emis in urma cu scurt timp un cod galben de ninsori, pentru 11 județe, valabil de miercuri, 6 ianuarie, ora 18.00, pana joi, 7 ianuarie, ora 10.00. In intervalul menționat, in Muntii Banatului si in Carpatii Meridionali va…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente in Carpații Meridionali, la peste 1.700 de metri, iar in restul țarii va fi cod galben de ploi. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pe crestele Carpaților Meridionali, la altitudini…

- Meteorologii au emis sambata avertizari cod galben de vant pentru mai multe localitați din județele Sibiu și Caraș-Severin și una de ceața pentru localitați din județul Harghita. Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Avrig, Talmaciu, Șelimbar, Roșia, Racovița, Turnu Roșu, Boița din județul Sibiu, unde…

- Meteorologii au emis Cod galben de ploi importante cantitativ in nordul Munteniei si sud-vestul Moldovei si de ninsori abundente, intensificari ale vantului si viscol, in Carpatii Meridionali si de Curbura. Avertizarea este valabila de sambata dimineata pana duminica.

- O avertizare meteo ANM pentru intreaga țara a fost emisa astazi. Meteorologii anunța ca vor urma ninsori, vant puternic și depuneri de polei. Agenția Naționala de Meteorologie informeaza ca in intervalul 07 decembrie, ora 14:00 – 08 decembrie, ora 10:00, va ninge moderat in unele zone, iar vantul va…