Stiri pe aceeasi tema

- O avertizare cod galben vizand Alba si alte 30 de judete din sudul, estul si centrul tarii va fi in vigoare de luni de la ora 10.00 pana marti seara, interval in care vor fi vijelii si se vor acumula cantitati importante de apa. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferica se va mentine accentuata…

- Capitala si 17 judete sunt sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara. In vigoare este si o informare meteo de ploi, vant si grindina pentru cea mai mare parte a tarii, pana vineri dimineata.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi abundente si instabilitate atmosferica, valabila miercuri, intre orele 3.00 si 23.00. De miercuri de la ora 9.00, in patru judete, dar si in zonele de munte din alte cinci va fi cod portocaliu, cantitatile de precipitatii ajungand si la 70 de litri…

- Capitala si 44 de localitati din 16 judete au fost afectate de furtuni in ultimele 24 de ore, 44 de locuinte fiind inundate, iar circulatia fiind perturbata pe 8 tronsoane de drum, a anuntat, sambata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o alerta cod galben de ploi, pentru partea de sud-vest a tarii, valabila de sambata, de la ora 18, pana duminica, la ora 6.00. Ulterior, ploile se vor extinde in toata tara.