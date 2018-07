Stiri pe aceeasi tema

- O avertizare cod galben vizand Capitala si 31 de judete din sudul, estul si centrul tarii va fi in vigoare de luni de la ora 10:00 pana marti seara, interval in care vor fi vijelii si se vor acumula cantitati importante de apa. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferica se va mentine accentuata…

- Hidrologii au emis duminica avertizari cod galben de inundatii care vor fi in vigoare pana miercuri si vizeaza rauri din majoritatea judetelor tarii, cu probabilitate si intensitate mai mare pe rauri mici din judetele Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Gorj, Sibiu, Valcea si Arges.

- Meteorologii au emis, duminica, doua avertizari cod galben de averse si vijelii. Una dintre atentionari intra in vigoare la ora 18.00 si vizeaza paisprezce judete din sud-vestul tarii, iar cea de a doua avertizare cod galben va fi valabila incepand de luni dimineata si pana marti seara, interval…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de ploi abundente, valabil in 18 judete din Transilvania, Muntenia si Oltenia, valabil de duminica dupa amiaza pana marti seara, si o avertizare Cod galben pentru restul tarii, inclusiv in Capitala.

- Meteorologii au emis joi dimineata un cod galben de furtuna pentru municipiul Bucuresti, valabil in urmatoarea ora. Avertizarea meteo este valabila in intervalul orar 6.40 – 7.40, perioada in care meteorologii anunța ca vor fi ploi torențiale, insoțite de fulgere și rafale de vant. Conform Administratiei…