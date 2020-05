Stiri pe aceeasi tema

- Informare meteo de ultima ora! ANM a emis sambata o alerta meteo de instabilitate atmosferica pana duminica la pranz și un avertisment cod galben de ploi puternice, vijelii și grindina pentru 33 de județe, pana luni seara. Bucureștiul va fi, de asemenea, sub cod galben de ploi.Informarea meteo…

- Meteorologii au emis joi o alerta cod galben de ploi si vijelii, valabila pebntru 12 judete din estul si sud-estul tarii, incepand de la ora 13.00 pana la ora 21. Totodata, ANM a emis o informare de vreme rea, pentru toata tara, in intervalul 1-4 mai.

- Zile grele pentru spanioli. In plina epidemie de coronavirus, estul țarii a fost lovit de ploi torențiale, care au provocat inundații puternice. Mai multe localitați din provincia Castellon au fost inghițite de ape.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de vreme severa, valabila de vineri pana sambata, la ora 11.00. Astfel, 19 judete, in special zonele inalte, se afla sub cod galben de viscol si ninsori. Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de vant puternic la munte, in Carpații Meridionali și de Curbura, in vigoare de luni ora 2.00 pana la ora 18.00. Se anunța rafale intre 140 - 180 km/h. Alerta cod roșu vizeaza zona montana din 14 județe.ANM a actualizat, duminica, avertizarile emise…

- Meteorologii anunta cod portocaliu de viscol in șapte județe, pana marți seara și cod galben in alte 20 de județe. Vantul va sufla și cu 120 de kilometri la ora. Potrivit ANM, de luni ora 14:00 pana marți ora 20:00, la munte vantul va avea intensificari cu viteze de 65…75 km/h, iar indeosebi in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o avertizare de cod portocaliu de viscol in judete ale tarii, dar si una de cod galben de ninsori in alte 5 judete, valabile incepand din aceasta dimineata!

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod galben de ploi, ninsori la munte si viscol. Avertizarea vizeaza 27 de județe... The post Cod galben de ploi, ninsori și viscol in 27 de județe, inclusiv in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .