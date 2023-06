Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți dupa-amiaza o atenționare meteo cod galben de fenomene meteo deosebite. Se vor semnala : descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste) 25-30 l/mp, intensificari ale vantului. Alerta este valabila in zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri mai multe avertizari nowcasting cod galben de descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste) 15…20 l/mp, intensificari ale vantului pentru mai multe județe din țara.Acest avertisment este valabil pentru mai…

- Un barbat din comuna Ceanu Mare s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost surprins baut la volan in acest weekend de catre polițiștii din Campia Turzii. „La data de 30 aprilie a.c., in jurul orei 19.35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au interceptat in trafic, pe DJ 150, in localitatea…

- Dobrogea intra, incepand de marți, de la ora 18, sub avertizare de cod galben de ploi pana joi, 20 aprilie, ora 20, conform unui comunicat de presa transmis de Administrația Naționala de Meteorologie. “In intervalul menționat in Dobrogea și sud-estul Munteniei vor fi ploi ce vor avea și caracter de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip Cod galben și portocaliu pentru mai multe județe din țara, inclusiv Cluj. Vremea va fi deosebit de rece, iar temperaturile vor fi cu 8…12 grade sub mediile multianuale. In jumatatea de nord a țarii vor fi precipitații predominant…

- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunta mai multe intreruperi in alimentarea cu energie electrica, in intervalul 4-6 aprilie 2023, in comunele Mihai Viteazu, Viișoara, Luna, Moldovenești și Iara. Data intreruperii: 04.04.2023 Adresa/Localitatea: Com. Mihai Viteazu:…

- De la 15 grade C am ajuns brusc la temperaturi de iarna care au trecut de pragul inghețului. Unii pomi fructiferi au inflorit iar recolta pare compromisa. Pomicultorii din zona noastra, mai exact din comunele Viișoara, Moldovenești, Mihai Viteazu sau Calarași, spun ca recolta de fructe din acest an…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare de tip „cod portocaliu”, cu privire la inundații pe raul Arieș. Codul portocaliu a intrat in vigoare astazi (16:00) și va fi valabil pana maine, la miezul nopții. Codul portocaliu este valabil in amonte de Campeni.…