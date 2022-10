Stiri pe aceeasi tema

- Un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata intra in vigoare de la ora 12:00 și va fi in vigoare pana sambata, la ora 12:00. Acesta vizeaza regiunile Banat, Oltenia, local in Crișana, Transilvania, Muntenia, in sudul și centrul Moldovei, precum și zonele de munte, transmit meteorologii,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de vreme rea. Este cod portocaliu ți galben de instabilitate atmosferica accentuata. COD PORTOCALIU de ploi abundente. Potrivit ANM, in intervalul 01 septembrie ora 12:00 – 02 septembrie, ora 21:00, sunt prognozate ploi abundente. In Banat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferica și ploi insemnate cantitativ, valabila pana marți, 23 august, ora 22.00. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Oltenia, Transilvania, Maramureș,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile meteo. Potrivit ANM, a fost emisa o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ valabila in intervalul 22 august, ora 10:30 ndash; 23 august, ora 22:00. In intervalul mentionat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, o noua avertizare COD GALBEN de ploi torențiale, descarcari electrice, vant, vijelii și grindina pentru mare parte din țara. De miercuri, insa, disconfortul termic va fi in creștere, iar vremea va deveni caniculara in vestul și sudul țarii.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis pentru majoritatea județelor o avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata, inclusiv in Bistrița-Nasaud, valabila marți, intre orele 12.00 – 22.00. In zonele montane, in Transilvania, Maramureș și Moldova, local in Muntenia…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca astazi vor fi averse de ploaie și vijelii in 26 de județe din Romania. Specialiștii au instituit cod galben. Avertizarea este valabila duminica in intervalul orar 13.00 – 23.00. In intervalul menționat, in Crișana, Maramureș, Transilvania, la munte…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit ANM, in intervalul 10 iulie, ora 13:00 ndash; 10 iulie, ora 23:00 in Crisana, Maramures, Transilvania, la munte si local, mai ales la deal, in Muntenia, Moldova si…