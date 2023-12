Cod galben de ploi în România. Fenomenele încep la noapte, ANM a dat alerta Meteorologii romani au emis un avertisment cu cod galben de ploi, valabil in 13 județe, incepand de miercuri la ora 02:00 și pana joi la ora 10:00. Aria afectata cuprinde regiuni din Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali. Fenomenele care au speriat meteorologii […] The post Cod galben de ploi in Romania. Fenomenele incep la noapte, ANM a dat alerta appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de ploi moderate cantitativ pentru județul Suceava valabila in perioada 13 decembrie, ora 02.00 – 14 decembrie, ora 10.00. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și in Carpații…

- Avem atenționare meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru județul Maramureș. Aceasta va intra in vigoare 13 decembrie, ora 02.00 și este valabila pana in 14 decembrie, ora 10.00. Zonele afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, Carpații Occidentali,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți dimineața, o avertizare meteo de vreme rea in Cluj și alte județe. Avertizarea este valabila in intervalul 13 decembrie, ora 02 – 14 decembrie, ora 10. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum…

- Interval de valabilitate: 13 decembrie, ora 02 – 14 decembrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali In intervalul menționat, in Banat,…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi, pentru Banat, Crisana, Maramures, vestul si nordul Transilvaniei, Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si vestul Carpatilor Meridionali. Aceasta va intra in vigoare in noaptea de marti spre miercuri. Administratia Nationala de Meteorologie…

- COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 12-12-2023Ora : 10:00; Intervalul : 13 decembrie, ora 02 – 14 decembrie, ora 10 Zonele afectate : Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali; Fenomene : ploi moderate cantitativ;…

- Meteorologii au emis o avertizare de cod galben intensificari ale vantului și averse insemnate cantitativ. Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 octombrie, ora 12 – 27 octombrie, ora 23 vantul va avea intensificari in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și la munte, cu viteze in…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, pana duminica dimineata, in judete din Banat, Crisana si in sud-vestul Transilvaniei, unde se vor atinge viteze de 55-60 de kilometri pe ora. Viteze chiar mai mari, la rafala, vor fi in Carpatii Occidentali si in vestul…